Furti in appartamento e negozio, le telecamere "incastrano" due giovani

"Incastrati" dalle telecamere di video sorveglianza e riconosciuti da alcuni testimoni. Hanno 18 e 24 anni, il romeno e l'agrigentina, che sono stati denunciati per furto aggravato. Sarebbero - secondo l'attività investigativa dei poliziotti del commissariato di Canicattì - i responsabili di un paio di razzie: un furto in un negozio e un colpo in un appartamento.

Alla ventiquattrenne è stato contestato solo un furto, mentre al diciottenne - di origini romene - entrambi i colpi. Dal negozio era stato rubato un televisore a Led e il denaro in cassa. Dall'abitazione era sparito un televisore e un costoso attrezzo elettrico-idraulico.

I poliziotti del commissariato di Canicattì, dopo aver raccolto la denuncia contro ignoti per il furto nel negozio prima e nell'appartamento dopo, hanno avviato le indagini. Un'attività investigativa che ha permesso di acquisire le immagini dei sistemi di video sorveglianza e d'acquisire le dichiarazioni di alcuni testimoni. I due presunti responsabili sono stati dunque identificati e denunciati.

Su direttive del questore Maurizio Auriemma, il commissariato di Canicattì sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili, anche in ore serali e notturne, per cercare di identificare e arrestare il gruppo criminale che sta compiendo numerosi furti in città. Lo sforzo è grande. Sta aumentando pure, e per fortuna, la collaborazione dei cittadini che segnalano inusuali, forse anche sospette, presenze e fatti anomali.