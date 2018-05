Fiori rubati al cimitero, i parenti dei defunti lasciano messaggi sulle lapidi: "Vergognatevi"

Depredato il cimitero di Canicattì. Non si fermano i furti di fiori e vasi decorativi dalle lapidi. A segnalare gli episodi - come si legge sul Giornale di Sicilia - sono state alcune persone che hanno trovato le lapidi dei loro cari prive dei fiori riposti pochi giorni prima. Data la frequenza con cui si verificano questi episodi, sono spuntati anche dei foglietti con un invito a non rubare i fiori

Nel primo caso, una vedova, sulla lapide del marito ha incollato un foglietto che è diventato virale sui social: "Quando (ma dovrebbe essere quanto), miserabile deve essere una persona che ruba i fiori. E non rispetta nemmeno i morti. Vergognatevi". Poi un altro messaggio recita: "Ora avete rotto. Non permettetevi più a rubare i fiori a mia madre".

Il sindaco della città, Ettore Di Ventura, venuto a conoscenza del fatto, ha riunito i custodi ed il responsabile del cimitero per trovare una soluzione.