Finto organizzatore chiede soldi per festa religiosa, è una truffa

La festa della Madonna del Carmelo di Canicattì, si macchia di un episodio più che mai spiacevole. Qualcuno si sarebbe spacciato per organizzatore dei festeggiamenti dell’evento religioso ed avrebbe chiesto un contributo ai cittadini per la realizzazione della festa. Sul caso di truffa, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, è intervenuto don Mimì Di Naro.

“Non date soldi a nessuno – ha detto il parroco – non è vi è nessun comitato organizzatore dei festeggiamenti della Madonna del Carmine. Nessuno si è mobilitato per organizzare raccolta. Per chi volesse fare delle offerta potrà farle in chiesa durante le funzioni religiose. Il resto è una truffa ad opera di qualche imbroglione”. Il parroco 93enne ha voluto lanciare un appello a favore dei suoi cittadini. Non si conosce, al momento, l’identità del truffatore.