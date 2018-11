"Evade dai domiciliari e va al bar dove si ubriaca", denunciato un 40enne

Avrebbe dovuto stare ai domiciliari. In realtà, è stato trovato al bar ubriaco. E' per evasione che un quarantenne di Canicattì è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A "pizzicarlo" - dopo aver ricevuto una segnalazione al 113 - sono stati i poliziotti del commissariato cittadino.

La segnalazione - giunta alla centrale operativa della polizia - era chiara: c'era un tizio che, in preda ai fumi dell'alcol, disturbava i clienti del bar. I poliziotti del commissariato di Canicattì sono subito accorsi e accertato che l'uomo avrebbe dovuto essere ai domiciliari, lo hanno denunciato.