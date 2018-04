Emergenza rifiuti, Catanzaro replica al Comune: "Non esiste alcun contratto"

“Il Comune non conferiva nel nostro impianto dal dicembre 2017, non abbiamo interrotto alcun servizio. Per la ripresa del rapporto non si tratta di un problema di soldi ma di rispetto delle norme”. La precisazione è della ditta Catanzaro, che gestisce la discarica di Siculiana, al centro nei giorni scorsi di una dura vertenza col Comune di Canicattì.

La ditta Catanzaro spiega: “Il Comune di Canicattì non conferisce nella nostra discarica dall’11 dicembre 2017, quindi noi non abbiamo interrotto alcun servizio semplicemente perchè non esiste alcun rapporto contrattuale. Non si comprende, pertanto, come mai le stesse accuse non vengono fatte al fornitore del servizio che ci ha sostituiti. Sarebbe anzi interessante capire perché l'ente non ha più conferito nell'altro sito. Altra questione riguarda l’eventuale ripresa dei rapporti tra Comune e azienda. La motivazione non va ricercata in aspetti economici e finanziari, ma nella corretta pretesa della formalizzazione di atti legittimi, secondo quanto previsto dalla legge. Ciò al fine di evitare un irregolare e reiterato "modus operandi" posto in essere dal Comune”.

L'impresa, va oltre, e attacca: "Purtroppo, abbiamo evidenza di rilevanti violazioni poste in essere dagli uffici del Comune con ripercussioni sul controllo della situazione gestionale, che pongono il Comune di Canicattì al di fuori di un quadro di liceità e di "buona fede", minando la governabilità propri conti. Basta solo dire che per i crediti vantati dalla società, a dispetto delle attestazioni di copertura finanziaria effettuate dal Comune nel 2017, si apprende, solo al tentativo di riprendere il rapporto, che debbono, inspiegabilmente, essere riconosciuti come debiti fuori bilancio. Si evidenzia che il bilancio 2017 è stato approvato nel dicembre 2017, quindi in evidente squilibrio finanziario".