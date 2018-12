Due rapine in supermercati, chiesta condanna a 5 anni per 27enne

Cinque anni di reclusione per il ventisettenne Giuseppe Migliore, di Canicattì, arrestato il 10 marzo, in flagranza di reato, per una rapina messa a segno, poco prima dell'orario di chiusura, al supermercato "Fortè" di via Vincenzo Falcone, zona Ponte di ferro, dietro la farmacia comunale, a Canicattì. A bloccarlo, a pochi metri dall’ingresso, era stata la polizia intervenuta nel giro di pochi minuti dopo avere ricevuto la segnalazione da parte di alcuni passanti.

Circa mezz'ora prima, a 700 metri di distanza da via Falcone - precisamente in via Capitano Ippolito - un rapinatore aveva tentato di mettere a segno un colpo al supermercato "Euromarket", di fronte la Guardia di finanza. Qualcosa era, però, andato storto e il rapinatore solitario si è allontanato praticamente a mani vuote. Di questo caso si erano occupati i carabinieri. Migliore, difeso dall’avvocato Calogero Meli (la sua arringa è in programma il 18 febbraio), in occasione dell’interrogatorio di convalida dell’arresto, davanti al gip Stefano Zammuto, ha confessato entrambi i fatti.