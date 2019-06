Trentenne guidava senza patente, "beccata" due volte: maxi multa

I poliziotti di Canicattì hanno "pizzicato", ancora una volta, una donna che guidava la sua auto senza mai aver conseguito la patente. Inoltre, la donna era a bordo di un veicolo privo di copertura assicurativa e revisione.

Si tratta di una 30enne di Canicattì. L'auto non poteva circolare in quanto già sequestrata e sottoposta a fermo amministrativo per gli stessi motivi nel decorso mese di febbraio.

Dopo gli adempimenti di rito l'auto è stata nuovamente sottoposta a sequestro e la ragazza verrà probabilmente denunciata per "guida senza patente" appena si accetterà l'assenza di ricorso in atto alla precedente analoga contestazione. Si aggiunge che sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 7000 euro.

Tutto questo rientra nell'ambito di un rafforzamento dei controlli del territorio, disposti dal Questore, personale della sezione Volanti del commissariato di Canicattì.