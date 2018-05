Divampa l'incendio in una minicar, il minore riesce a mettersi in salvo

Divampa l'incendio nella minicar mentre il minorenne è al volante. Il giovane, grazie alla prontezza dei riflessi e senza alcuna esitazione, riesce a mettersi in salvo lanciandosi fuori dall'abitacolo. E' accaduto ieri sera in via Santuario Padre Gioacchino a Canicattì. Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e una pattuglia della polizia di Stato.

Il minorenne è rimasto illeso. Distrutta, invece, la minicar.