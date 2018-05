Interventi di derattizzazione e disinfestazione in città

Interventi di derattizzazione e disinfestazione si svolgeranno il 23 e 24 maggio a Canicattì. Ne danno notizia il sindaco Ettore Di Ventura e l'assessore alle Politiche Ambientali, Roberto Vella.

Questa la programmazione e le zone interessate

Mercoledì 23 maggio. Derattizzazione a partire dalle 8 e disinfestazione dalle 22. Zona sud della Città (centro, da San Diego a scendere, uscite per Agrigento, Naro, Campobello di Licata, zone via Barone Lombardo e Sa Domenico, via Pirandello, ecc.)

Giovedì 24 maggio, stessi orari, zona nord della Città (quartiere oltreponte, ospedale vecchio, Borgalino, S.Eduardo, cimitero, ecc.).

L'amministrazione raccomanda di tenere chiuse le finestre e di non stendere il bucati durante le ore previste per la disinfestazione.