"Deve scontare 11 mesi per guida in stato di ebbrezza, violenza privata e altro", detenzione domiciliare per ex avvocato

I poliziotti del commissariato di Canicattì, coordinato dal dirigente Cesare Castelli, hanno eseguito un'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo che dispone la detenzione domiciliare per Claudio Camastra, 60 anni, ex avvocato, più volte condannato per vari reati, che dovrà scontare un cumulo di pene di undici mesi, per guida in stato di ebbrezza alcolica (commesso nel 2011), diffamazione, violazione della privacy e violenza privata continuati (fatti reato del 2010).

I giudici, "alla luce del quadro di pericolosità emerso", hanno rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali.