Devastate dalle fiamme due auto, la polizia apre un'inchiesta

Devastata dalle fiamme una Renault Modus di proprietà di un quarantatreenne operaio. Il fuoco si è esteso alla Fiat Panda, di proprietà di una pensionata settantaquattrenne, che era stata lasciata posteggiata – sempre lungo la strada – praticamente a pochi passi. In via De Amicis, una volta acquisito l’allarme giunto alla centrale operativa, si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e la polizia di Stato.

I pompieri, idranti alla mano, hanno cercato di fronteggiare il rogo e di salvare il salvabile. Avuta la meglio sull’incendio, poi, assieme agli agenti del commissariato di Canicattì, sono partite le verifiche. Un sopralluogo necessario a stabilire da quale autovettura il rogo è divampato e per quali causa.

Nessun dubbio – non per i poliziotti – sul fatto che la scintilla iniziale è partita dalla Renault Modus di proprietà dell’operaio. Le cause però non sono risultate essere affatto chiare. Accanto alla vettura non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Le cause dell’incendio delle due auto di via De Amicis, dunque, ieri, venivano considerate – dagli investigatori – ancora in corso d’accertamento.

Spetterà alle indagini – immediatamente avviate dalla polizia di Stato – chiarire e stabilire cosa sia effettivamente accaduto. Ieri, nessuna ipotesi veniva categoricamente esclusa. Nemmeno quella di un incendio accidentale, magari dovuto ad un cortocircuito dell’impianto elettrico.