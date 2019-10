Democrazia partecipata, ci siamo: ecco come e dove votare

Al via la votazione per la democrazia partecipata anno inerente all'anno 2019. Cinque i progetti che i cittadini potranno valutare e votare entro il 22 ottobre prossimo, scegliendo quello che riterranno più meritevole. La somma destinata per la realizzazione del progetto vincente sarà pari al 2 per cento dei finanziamenti regionali per le forme di democrazia partecipata.

L'idea progettuale preferita potrà essere votata con due modalità: cartacea, attraverso una scheda scaricabile dal sito ufficiale dell’Ente oppure online (Google Form) tramite un link.

Ecco le idee ed i progetti proposti: Il giardino incantato di Santa Claus, festa di li tri Re, pimavera della Arti, nel borgo fantasia, sogno e realtà, natale 2019.