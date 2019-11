Rubato defibrillatore donato da pochi giorni, il sindaco: "Non ci sono parole"

"La scorsa notte hanno asportato e rubato il defibrillatore, posto in Viale della Vittoria, consegnato alla città, solo pochi giorni fa".

A denunciarlo sui social è stato il sindaco di Canicattì, Ettore di Ventura. L'oggetto era stato collocato una decina di giorni fa.

"Parte del defibrillatore è stato rinvenuto alla villa comunale e verrà presto recuperato.

Pomeriggio sporgerò denuncia alle autorità competenti per fare luce sull'accaduto. Non si trovano le parole - commenta ancora il sindaco - per definire questo ignobile gesto".,