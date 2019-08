Incivili senza regole, cumuli di rifiuti carbonizzati: netturbini ripuliscono tutto

Continuano, senza sosta, gli interventi straordinari della ditte Sea e Iseda. Dopo i cumuli di rifiuti abbandonati dagli “incivili della differenziata”, in pieno centro cittadino e le continue violazioni ai regolamenti del corretto porta a porta, i netturbini lavorano ogni giorno per contrastare l'opera degli incivili.

A Canicattì, nonostante gli appelli di imprese e amministrazione comunale, continuano gli episodi legati all'abbandono di ogni tipo di spazzatura. In via Carducci, gli operatori ecologici appena arrivati lungo quella strada per la raccolta dei rifiuti del giorno, hanno trovato cumuli di spazzatura dati alle fiamme verosimilmente la notte precedente, con il conseguente sprigionarsi di sostanze tossiche e nocive che entrano nelle abitazioni e vengono respirate da tutti. Agli incendi dei cumuli di rifiuti, si sono aggiunti, anche in questi giorni, gli ormai consueti abbandoni di rifiuti di ogni tipo nei cortili, lungo i marciapiedi e agli angoli delle strade raddoppiando il lavoro degli operatori ecologici. Intanto continuano giornalmente gli interventi di discerbamento dei vari quartieri di Canicattì. In questi ultimi giorni, sono state ripulite dalle sterpaglie le vie Pirandello ed il Viale della Vittoria. Gli interventi vengono realizzati, via via, da tre diverse squadre di operai di Sea ed Iseda in aggiunta a coloro che quotidianamente si occupano del porta a porta.