Il Csm toglie il segreto al fascicolo personale di Saetta: "Un omaggio doveroso"

Su proposta della sesta commissione del Csm, sono stati desegretati gli atti del fascicolo personale del giudice Antonino Saetta, atti che verranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio in occasione dell’anniversario della nascita. La decisione è stata adottata dal plenum nell'ultima seduta.

"Si tratta del doveroso omaggio - scrive l'organo di autogoverno della magistratura - ad un magistrato ucciso dalla mafia il 28 settembre del 1988, che si occupò di rilevantissimi processi quali quello per la strage in cui perse la vita Rocco Chinnici. Il Consiglio delibera quindi l’ostensione di tutti gli atti del fascicolo personale, per onorarne la memoria mediante la testimonianza della sua vita professionale".