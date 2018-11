Creazione di portali gestionali e piattaforme interattive, un bando per realizzarle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Consorzio Sol.Co., Rete d’Imprese Sociali Siciliane:Avviso di Selezione Pubblica mediante procedura negoziata per la realizzazione dell’Azione A.2.b “Creazione di portali gestionali e piattaforme interattive: Modulo software web per la gestione informatizzata dei servizi sociali del Distretto Socio Sanitario integrato con modulo gestione dei progetti PON SIA, di cui Canicattì è Comune capofila”. Scadenza presentazione istanze 3 dicembre 2018

Il Consorzio Sol.Co., Rete d’Imprese Sociali Siciliane, Partner del Distretto Socio Sanitario D3, di cui il Comune di Canicattì è Capofila, in riferimento al Progetto PON “Inclusione” AVVISO 3, CUP G81H17000210006 “Agenzia di Inclusione Sociale”, ha proceduto alla pubblicazione dell'Avviso di Selezione Pubblica mediante procedura negoziata per la realizzazione dell’Azione A.2.b “Creazione di portali gestionali e piattaforme interattive: Modulo software web per la gestione informatizzata dei servizi sociali del Distretto Socio Sanitario integrato con modulo gestione dei progetti PON SIA, di cui Canicattì è Comune capofila

Capitolato e disciplinare si possono scaricare dal sito ufficiale del Comune di Canicattì, all’indirizzo www.comune.canicatti.ag.it o dalla pagina FB istituzionale @comunedicanicattiag

La scadenza di presentazione delle istanze è il 3 dicembre 2018