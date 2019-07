Raccolta differenziata, convocato Consiglio straordinario

E' emergenza rifiuti a Canicattì e scatta un Consiglio comunale straordinario. Lo dice il Giornale di Sicilia in edicola oggi. Al centro del dibattito la situazione vissuta in città e, soprattutto, le eventuali responsabilità delle ditte di igiene ambientale, impegnate in queste settimane in un lungo contraddittorio con il Comune, che le ha accusate di non aver svolto del tutto il proprio lavoro.

"Servizi non resi", il Comune rivuole 54mila euro dalle ditte di igiene ambientale

Certo è che i cantieri di avvio della nuova Aro Canicattì-Camastra sono in forte ritardo.