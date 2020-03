Il Consiglio comunale non si ferma: via alle sedute in videoconferenza

Il Consiglio comunale di Canicattì va in streaming. I lavori del civico consesso, infatti, saranno svolti in video conferenza e trasmessi su internet per consentire a tutta la popolazione di assistere.

"Le attività istituzionali, le assemblee legislative, regionale e nazionale, da cui dipendono le sorti delle nostre comunità non possono e non devono fermarsi - dice il presidente Alberto Tedesco - così come non si fermano i medici, gli infermieri, gli operatori delle Forze dell'Ordine, i dipendenti pubblici, e tutte le altre categorie che ogni giorno, con senso del dovere e dello Stato svolgono con abnegazione i loro compiti per il bene di tutti".

Tedesco, inoltre, torna a porre la questione dell'utilizzo dell'istituto "Burgio Corsello" nell'ambito delle azioni di contenimento del Covid-19.

"Ad oggi - conclude - in un momento in cui non si deve essere veloci ma velocissimi, in cui occorre tagliare con decisione i lacci ed i lacciuoli della burocrazia e mettere al primo posto la difesa delle nostre comunità, tale istanza, cui aderisco pienamente, ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta".

