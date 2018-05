Palazzo San Domenico, via libera alla concessione ai privati

Via libera alla concessione a terzi del Palazzo San Domenico. Lo ha stabilito una delibera della giunta comunale con cui si disciplina la concessione dell’immobile ai soggetti privati, individuando locali e aree destinate allo svolgimento delle manifestazioni, i soggetti che ne potranno fruire e la determinazione dei canoni di concessione. Ne danno comunicazione il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore alla Cultura, Pubblica istruzione, Beni e Attività Culturali, Katia Farrauto.

La determinazione di linee guida - fanno sapere dall'amministrazione - si è resa necessaria per garantire una gestione corretta e trasparente dell’immobile e per salvaguardarne la dovuta integrità, la sicurezza e il decoro nell’ambito delle manifestazioni che vi si svolgeranno. Tra i punti approvati anche quello che prevede che la concessione di eventuali patrocini accordati ad associazioni o altri soggetti che organizzano manifestazioni nel Centro Culturale Palazzo San Domenico, non comporterà alcuna agevolazione per quanto concerne l’applicazione dei canoni d’uso approvati con la Deliberazione.

La direttiva ha carattere interno, sperimentale e provvisorio, ed è stata emessa nelle more di una successiva adozione di un Regolamento organico e specifico da parte del Consiglio Comunale.