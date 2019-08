I dirigenti scolastici incontrano l'amministrazione: tanti i punti in discussione

Incontro lunedì scorso tra l'amministrazione comunale e i dirigenti scolastici, organizzato dall'assessore alla Cultura e pubblica istruzione, Angelo Cuva.

Diversi i temi trattati in prospettiva dell'imminente inizio delle attività del nuovo anno scolastico. L'attenzione è stata focalizzata in particolare sui temi della viabilità, della manutenzione ordinaria delle strutture e della cura e pulizia dei cortili degli istituti. Sono stati inoltre trattati argomenti strettamente legati alle competenze proprie della Pubblica istruzione, tra cui la distribuzione di arredi scolastici alle scuole che ne hanno fatto richiesta, l'istituzione di un concorso che possa decretare la scuola con la più alta percentuale di raccolta differenziata, l'attivazione di programmi didattici comuni che consentiranno di attivare laboratorio per trasformare i rifiuti in arredi urbani da donare alla Città.

Tutti i partecipanti hanno sposato l'idea di suggerire ai docenti di dotarsi autonomamente di borracce in alluminio per promuovere la campagna "plastic free" e trasferire agli studenti il messaggio educativo mirato alla riduzione dell'utilizzo della plastica.

Durante l'incontro sono state anche fornite buone notizie sul fronte dei lavori di sanificazione della scuola dell'infanzia "Pertini", resi inutilizzabili da un incendio avvenuto nei primi mesi dell'anno: i lavori saranno presto ultimati e consentire il rientro dei piccoli alunni.