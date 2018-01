Il Comune "offre" posti di lavoro, si selezionano assistenti sociali e istruttori

I sindaci del distretto socio sanitario D3 hanno approvato lo schema di avviso per la selezione, tramite titoli, di sei assistenti sociali per rafforzare il servizio e cinque istruttori amministrativi per il progetto "Inclusione".

Il Comune di Canicattì fa sapere che si possono presentare le domande all'ufficio protocollo e che entro il mese di febbraio sarà pubblicato il bando.