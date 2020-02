Refezione scolastica, ecco quanto costerà nelle scuole comunali

Quote di compartecipazione al costo del servizio di refezione scolastica per l'anno 2020, ecco quanto costerà.

L'amministrazione comunale, con propria delibera di giunta, ha individuato cinque le fasce di reddito che sono correlate a relative quote di compartecipazione al costo necessario. Famiglie con Isee da 0 a 3mila euro, ad esempio, pagheranno ogni pasto 1,40 euro; quelle con Isee da 3.001 euro a 5mila euro, 2,00, e poi 2,50 euro per isee da 5.001,00 a 9mila e così via fino ai 3,50 euro dovuti per gli isee oltre i 15mila euro.

Il Comune rende noto che "sono esenti dal pagamento totale della quota di compartecipazione i disabili riconosciuti ai sensi della Legge 104/1992, mentre per i nuclei familiari composti da minimo due o più figli che usufruiscono del servizio mensa scolastica, avranno per il 1° figlio una riduzione del 30% della quota di compartecipazione al costo del pasto, del 50% per il secondo".

Previsto nei prossimi giorni un incontro con i dirigenti scolastici.