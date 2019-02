"Coltivava droga nel giardino di casa", condannato trentenne

Dieci mesi di reclusione per Filippo Cutaia, 30 anni, di Canicattì arrestato il 30 agosto dai carabinieri con l’accusa di coltivazione e detenzione di droga. Sono stati inflitti dal giudice monocratico Wilma Angela Mazzara che, comunque, ha riqualificato l’episodio in “fatto di lieve entità” riducendo la pena in maniera sensibile.

I carabinieri, che da qualche tempo avevano notato movimenti anomali nelle vicinanze della sua abitazione, hanno deciso di fare scattare un’irruzione nel suo appartamento. Nel giardino di casa, è saltata fuori una vera e propria piantagione con varie piante di “canapa indiana”, che una volta essiccata, sarebbe stata pronta all’uso. La droga pesava circa due chili e mezzo.

Il difensore, l’avvocato Calogero Lo Giudice, aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che l’accusa di “coltivazione di droga”, in linea di principio punibile a prescindere dalla finalità di spaccio, fosse insussistente in quanto “di carattere occasionale e con un livello organizzativo scadente”. Il pubblico ministero Salvatore Caradonna, invece, aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione.