Mobilità sostenibile, verranno installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Approvato protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di ricarica di veicoli elettrici per la mobilità sostenibile, proposto da Enel Energia. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Canicattì.

Il progetto prevede, in un primo momento, l’installazione di due colonnine-ricarica che verranno in seguito estese a cinque. Canicattì entra, così, a far parte di quel progetto pilota di cui fanno parte alcuni Comuni scelti da Enel Energia per intraprendere una politica di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera.

Obiettivo prioritario, condiviso dalle entrambe le parti, è il risanamento e la tutela della qualità dell’aria. L’individuazione delle aree dedicate alla installazione delle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, sarà effettuata congiuntamente. L’accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2027.

“Abbiamo ritenuto l’iniziativa meritevole di accoglimento – commenta il sindaco Ettore Di Ventura – cercando si prestare particolare attenzione all’utilizzo delle nuove fonti di energia pulita. Siamo convinti di aver intrapreso la strada giusta per fornire alla nostra città un nuovo servizio finalizzato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e, quindi, migliore condizione di vita”.