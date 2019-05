Il regista Guadagnino nuovo cittadino onorario: lo ha deciso il Consiglio comunale

Il regista Luca Guadagnino è nuovo cittadino onorario di Canicattì. A deciderlo è stato il Consiglio comunale che ha approvaot nei giorni scorsi la deliberazione di conferimento dell'importante riconoscimento al regista, sceneggiatore e produttore cinematografico palermitano.

Con il film “Chiamami col tuo nome”, ha ottenuto la candidatura al Golden Globe per il miglior film drammatico 2018 oltre che 4 candidature ai premi Oscar per miglior film, miglior attore protagonista, miglior canzone e migliore sceneggiatura non originale (l'unico premiato). Guadagnino, nei giorni scorsi ha ricevuto a Cannes il Nastro d’Argento Europeo celebrando i suoi primi trent'anni di carriera.

“È con grande emozione che ci accingiamo a conferire la Cittadinanza onoraria al regista Luca Guadagnino – commenta l’assessore alla Cultura, Katia Farrauto, promotrice della proposta del riconoscimento – sarà un immenso onore per la nostra Canicattì annoverare tra i suoi cittadini un uomo dalla sensibilità e creatività non comuni. Con Guadagnino l’Amministrazione capeggiata dal sindaco Di Ventura, ha insignito dell’onorificenza ben due personaggi illustri, il brillante regista palermitano e la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, anche lei cittadina onoraria di Canicattì dal 2016”.