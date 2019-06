Cimitero, in arrivo oltre 5.600 nuovi loculi: li costruirà un privato

Cimitero di via Nazionale, arrivano nuovi loculi e un nuovo project financing.

Ad annunciarlo è il Giornale di Sicilia in edicola oggi. La giunta di Canicattì, infatti, ha approvato la progettazione già esecutiva per la realizzazione e la gestione di nuove strutture all'interno del campo santo con la compartecipazione dei privati.

La giunta Di Ventura ha in particolare accettato la proposta della società "New Building srl" di Catania, che si farà carico, come ricostruisce il giornale palermitano, di costruire 22 colombari, 70 loculi ipogei, 83 cappelle con 800 posti e 272 ossari, 2 teorie con 84 urne cinerarie per un totale finale di 5.678 nuovi loculi le cui dimensioni nette saranno di 235 centimetri per 75 centimetri per 70 centimetri.