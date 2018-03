Cimitero, è emergenza sepolture: il Comune corre ai ripari

Emergenza sepolture al cimitero di via Nazionale a Canicattì. Per evitare che si blocchino le tumulazioni - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - il Comune ha già acquistato e fatto collocare 20 loculi prefabbricati. La Giunta ha inoltre approvato il progetto esecutivo per la ricostruzione di due teorie di loculi per l'importo complessivo, a base d'asta, di 330 mila euro. Il termine per presentare le buste e partecipare all'appalto è stato fissato al 12 marzo. Con questi lavori verrà, di fatto, ampliato il cimitero comunale.