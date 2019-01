Cimitero comunale, consegnati 300 loculi: potranno essere acquistati

Se nei cimiteri agrigentini il grido dall’arme è alto, salme senza posto e vera emergenza, a Canicattì tutto cambia. Si, perché, sono 300 i loculi consegnati. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, ci sarebbero delle nuove possibilità d’acquisto. Anche Canicattì ha vissuto l’emergenza, ma adesso sembrerebbe essere tutto rientrato.

I nuovi loculi sono stati realizzati e già consegnati. Il provvedimento del sindaco rende disponibili sia i 296 nuovi loculi tra questi 8 extra large e 112 ossari e 60 mini loculi. Il prezzo dei loculi standard e si aggira intorno ai 710 euro per la prima fila, 1.605 per la seconda, 880 per la terza e 315 euro per la quarta mentre per i loculi extra large la spesa sale a 815 euro per la prima fila, 1.845 per la seconda fila, 1.010 per la terza e 365 euro per la quarta fila.