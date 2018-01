Chirurgia a rischio chiusura, Di Caro: "L'assessore alla Salute garantisca soluzioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il deputato regionale Giovanni Di Caro del M5S ha depositato oggi, presso l’Assemblea Regionale Siciliana, un’interrogazione scritta ed urgente rivolta all’Assessore Regionale alla Salute in merito al rischio di chiusura del reparto di chirurgia dell’Ospedale di Canicattì “Barone Lombardo”.

“Il personale in servizio presso le strutture ospedaliere siciliane è stremato dalla carenza di nuove risorse umane, in grado di sostenere turni lavorativi e servizi dignitosi per la collettività. Da tempo il reparto chirurgia di Canicattì, attraversa un periodo di estrema criticità per la carenza di personale medico e paramedico, da non consentire il regolare svolgimento dei servizi in favore dei cittadini. Tali criticità sono da tempo ben note anche alla Direzione strategica dell’ASP di Agrigento e stupisce come la stessa Direzione, anziché adoperarsi per superare le suddette criticità, preferisce disporre la chiusura del reparto.

Chiaramente una situazione del genere ha creato disagi e soprattutto preoccupazioni all’utenza, costretta a recarsi presso altre strutture ospedaliere.

“Con un interrogazione in forma scritta e urgente” - continua Di Caro – “ho chiesto all’Assessore alla Salute quali provvedimenti e urgenti soluzioni intende adottare al fine di evitare il reiterarsi della chiusura del reparto e continuare a garantire l’assistenza sanitaria a tutela dei cittadini di Canicattì e di tutti i paesi limitrofi.”