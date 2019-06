Chiesto un maxi risarcimento milionario, il Comune a giudizio

E’ stato chiesto un maxi risarcimento milionario al Comune di Canicattì. L’Ente è pronto a costituirsi in Corte d’Appello a Palermo per riuscire a resistere al ricorso dei proprietari di locali che ospitavano gli uffici giudiziari. Proprio loro si sono visti bocciare dal giudice di Agrigento una richiesta di risarcimento milionario per un'anticipata unilaterale rescissione del contratto di affitto.

Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, le casse del Comune sono perennemente in rosso, il giudice della sezione Civile del tribunale di Agrigento, ha rigettato la richiesta dei proprietari degli edifici. Un privato cittadino aveva chiesto due milioni e mezzo di euro di risarcimento. L'ente, attraverso un’avvocatura comunale, si è costituito in giudizio. Nelle motivazioni a base della richiesta di risarcimento danni si adduceva “il recesso anticipato dal contratto e la violazione della buona fede pre contratto nella fase precedente la stipula dello stesso”.