Al centro culturale San Domenico la Lectio Magistralis dI Paolo Portoghesi

Parte pomeriggio, la due giorni di studi sull'architettura che avrà come momento clou la Lectio Magistralis dI Paolo Portoghesi.

Gli eventi costituiscono il "varo ufficiale" del complesso monumentale, inteso come apertura alla cittadinanza, con il taglio del nastro che avverrà alle 17 di oggi.

Alle 18 circa, invece, cerimonia di consegna di targhe e attestati di benemerenza alle Eccellenze che si sono distinti per meriti scolastici, culturali, artistici e sportivi.

Questi i nominativi dei premiati:

ASD Canicattì Juniores; ASD Atletica Canicattì; Cantina CVA; Gianni Giardina; I.I.S.S. Galileo Galilei; Circolo Didattico Don Bosco; I.C. Rapisardi; I.C. Verga; I.C. Gangitano;

I.I.S.S Ugo Foscolo; Liceo Scientifico Sciascia; Vincenzo Giordano; Humberto Alejandro Manzo; Maurilio Vaccaro;

Compagnia del Tempo Relativo;Calogero Rampello; Lorenzo Farruggio; Arch. Antonio Nicosia; Ing. Maurizio Cucurullo; Arch. Giuseppe Morreale.

Dalle 19 alle 21 saranno aperti al pubblico i palazzi storici privati ubicati nei pressi del Centro Culturale San Domenico.

Domani, alle 16,45 circa, conferimento della Laurea Honoris Causa in Scenografia Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento al Prof.Arh. Paolo Portoghesi. Il titolo sarà consegnato dal Prof.Alfredo Prado, Direttore dell'Accademia.

La due giorni di studi sarà riconosciuta ai fini dei crediti formativi agli iscritti degli Ordini Professionali dell'Area Tecnica.

A patrocinare l'evento gli Ordini degli Architetti, Ingegneri, Agronomi e Forestali, Geometri, Geologi, Agrotecnici, il CNAPPC, il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Amf - Fondazione Architetti del Mediterraneo, l'Università degli Studi di Palermo e l'Accademia delle Belle Arti Michelangelo di Agrigento.

"Finalmente la comunità ritorna in possesso di questo imponente complesso architettonico - dichiara il Sindaco Di Ventura - destinato ad essere un Centro Culturale Intercomunale. Sarà una struttura aperta alla rinascita della Cultura. Nei giorni scorsi, inoltre, grazie al pregevole atto di solidarietà del Club delle Mamme, rappresentato dalla past President Mirella Salerno Guccione e dalla Presidente in carica, Tania Fiorentino Mulone, siamo entrati in possesso di una postazione multimediale per disabili. Ringrazio a nome mio, della Giunta e di tutta la Città, le socie e le presidenti per la significativa donazione".