Rilascio carta identità elettronica, ripristinato il servizio dopo l'attacco hacker

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con nota congiunta del Sindaco e del Segretario Generale si informa la cittadinanza che è stato ripristinato il servizio di rilascio della carta di identità elettronica.

Come comunicato nei giorni scorsi il sistema informatico degli Uffici Demografici era stato oggetto, insieme a quello dell’ASP e del Poliambulatorio, di un attacco hacker.

Il veloce ripristino del sistema informatico è stato possibile grazie anche all’impegno dei dipendenti comunali, sia dei Servizi Demografici che, soprattutto, di quelli impegnati all’Ufficio Servizi Informatici e TLC.

In attesa del ripristino del server dell’Ufficio Protocollo Generale, i dipendenti ivi impegnati stanno garantendo la regolare protocollazione sul registro d’emergenza, anche oltre il consueto orario di lavoro.

Inoltre si informa che è stato ristabilito il normale funzionamento del centralino comunale, danneggiato di recente.

Si invitano i cittadini a voler segnalare, anche ai responsabili apicali dell’Ente, disservizi, guasti o altro.

Nel sottolineare che tutti i dipendenti comunali sono al servizio dei Cittadini e della Comunità si auspica che cessino gli attacchi offensivi sui social e che si eviti di utilizzare a sproposito i termini Legalità e mafiosità, soprattutto per rispetto di tutte le vittime.