Esplode un gigantesco petardo, una trentenne finisce in ospedale

Una trentenne di Canicattì è finita al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" per piccole abrasioni alle gambe dopo l'esplosione di un gigantesco petardo. La donna, nella prima serata di ieri, stava passeggiando per strada quando, qualcuno, dall'alto, ha gettato il petardo, il cui scoppio, a poca distanza, le ha provocato delle leggerissime e piccole ustioni.

Ferite ritenute non gravi tant'è che, dopo essere stata controllata, è stata dimessa. Tranne questo episodio e qualche ubriaco finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, è stata una notte di San Silvestro e un Capodanno sereno quello dell'Agrigentino.

Durante la notte di Capodanno, esattamente per come si era già registrato lo scorso anno, c'è stata quella che è, ormai, una vera e propria inversione di tendenza: i giovani residenti nell'hinterland hanno scelto di spostarsi - dopo il cenone in famiglia - verso le discoteche ed i luoghi di divertimento utilizzando gli autobus. In questo modo, i gruppi hanno potuto divertirsi in tutta serenità, senza rischiare multe o, peggio ancora, incidenti stradali al momento del rientro a casa. Di fatto, i giovanissimi dell'Agrigentino sembrano aver preso consapevolezza del fatto che occorre essere prudenti e che la prudenza aiuta a vivere a pieno il divertimento.

Il protocollo di sicurezza - pianificato e fortemente voluto dal questore di Agrigento Maurizio Auriemma - ha dunque funzionato pienamente. Non soltanto non ci sono state emergenze per quanto attiene all'ordine pubblico, ma veramente - tranne rarissime circostanze - è stata, la notte di San Silvestro, un momento di sano divertimento.