Finanziati due cantieri di lavoro: opportunità per 31 disoccupati

Cantieri di lavoro per disoccupati, dalla Regione arriva l'ok per l'avvio di due iniziative. I lavori dovranno essere avviati entro 60 giorni e interesseranno uno la sistemazione del marciapiede di via Marconi e del tratto a valle di via Sen.Gangitano. Sedici in totale i lavoratori che saranno impegnati per un finanziamento di €.112.162,71 (durata 63 gg.). L'altro cantiere, della durata di 72 giorni, riguarderà la sistemazione dell’area compresa tra la via Marconi e la via senatore Gangitano, per un finanziamento di €.122.949,60; 15 i disoccupati che troveranno temporanea occupazione.

La nomina del direttore dei lavori e personale istruttore avverrà tramite selezione pubblica.