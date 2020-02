Niente cantieri di lavoro, meglio il reddito di cittadinanza: rinuncia il 50%

Rinunciano ai cantieri di lavoro per continuare a percepire il reddito di cittadinanza. Sono una ventina di cittadini canicattinesi che, come riporta l'edizione odierna de La Sicilia, hanno appunto risposto "no grazie" alla proposta di collaborazione da parte dell'Ente.

Stando al quotidiano catanese, infatti, su 40 selezionati per svolgere attività per conto dell'Ente, 20 hanno preferito rinunciare alla possibilità nonostante le somme potenzialmente percepibili sarebbero state più alte di quelle incassate con il Rdc. In difficoltà il Comune, che al momento non trova personale a disposizione per lo svolgimento di diversi cantieri.