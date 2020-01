Parametri dell'acqua non conformi, scatta lo stop all'erogazione

I parametri dell'acqua in via Capitano Ippolito non sono conformi. La gestione commissariale di Girgenti Acque comunica di avere disposto, in seguito alle analisi, la chiusura "della fornitura idrica nei punti rete interessati dalla non conformità".

"Sarà cura del gestore - aggiungono - provvedere alla pulizia delle riserve idriche ed al rifornimento sostitutivo a mezzo di autobotte. Si assicura, inoltre, che gli operatori e i tecnici dello stesso stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause del problema".