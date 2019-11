Cassonetti per gli abiti usati, ecco le vie dove sono stati collocati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Collocati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Ecco l'elenco fornito dall'assessore all'Ambiente Umberto Palermo e dalla responsabile ufficio Aro:

CCR Foro Boario - via Sen.Sammartino vicino rotonda - via Nilde Iotti - via De Gasperi - stazione ferroviaria - largo Aosta accanto isola ecologica - viale della Vittoria vicino ristorante Zamù - piazza Caduti di Nassiriya - via Guicciardini - via Diaz angolo via Arcivescovo Romero - via Sandro Pertini - Chiesa Divina Misericordia (San Calogero nuovo) - Chiesa Gesù Amore Misericordioso (nuovo SS. Redentore traversa via C.Alberto) - Coop Santa Rita - via Nazionale - Chiesa SS.Crocifisso (Borgalino) via Bertani - via Vittorio Veneto - via Einaudi - via Lepanto angolo via Perez - via Portellle delle Ginestre.

Abbiate cura a non abbandonare gli indumenti usati fuori dai contenitori.