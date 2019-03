"Meccanico" e "dalmata" tentano rapina in cartoleria: messi in fuga dai proprietari

Un “meccanico” e il suo fidato “dalmata” hanno tentato di rapinare una cartoleria di via Vittorio Emanuele. A fare irruzione – nel tardo pomeriggio di sabato - nell’esercizio commerciale, armati di cutter, sono state due persone vestite di Carnevale. Hanno minacciato, con il cutter appunto, chi era, in quell’esatto momento, dietro il bancone della cartoleria. Chiedevano i soldi, chiedevano che quanto c’era in cassa gli venisse consegnato. Al “meccanico” e al fidato “dalmata” è però andata male visto che, ad un certo punto, qualcuno – proprio da dietro il bancone dell’esercizio commerciale – gli ha tirato contro qualche cosa.

Una reazione inattesa, per i due delinquenti – di fatto due mancati rapinatori – che hanno preferito, piuttosto che insistere nelle loro criminali minacce, fare un passo indietro e scappare a gambe levate. Il colpo – verosimilmente pianificato nell’arco di poco tempo – è dunque sfumato.

E, nelle ore successive, per gli agenti del commissariato di polizia di Canicattì è scattata una sorta di “caccia” all’uomo, o meglio a due persone che, in occasione del Carnevale, indossavano i costumi di meccanico e dalmata. Durante la serata di sabato, i due mancati rapinatori non sono stati rintracciati. Adesso spetterà all’attività investigativa dei poliziotti del commissariato di Canicattì riuscire, laddove possibile, ad identificarli. L’ultimo, analogo, fatto delinquenziale – sempre a Canicattì – risale all’inizio di febbraio. Allora, però, la rapina venne portata a segno. Due giovani, con il volto travisato, allora, rapinarono di circa mille euro il distributore Q8 di contrada Madonna dell'Aiuto.