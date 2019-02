Vandali scatenati devastano il parco giochi, il sindaco chiude l'area

Vandali scatenati danneggiano il parco Robinson di via Sandro Pertini a Canicattì. Il sindaco Ettore Di Ventura è stato costretto a firmare un'ordinanza di chiusura. E' necessario - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - effettuare opere di manutenzione non solo ai singoli impianti ma all'intera area del parco di via Sandro Pertini. L'ultimo intervento di recupero era stato finanziato da un club service cittadino.

Sul problema è intervenuto pure il presidente del consiglio comunale Alberto Tedesco che ha anticipato l'intenzione di proporre al sindaco di recintare e chiudere, durante le ore notturne, tutti i parchi giochi comunali studiando adeguati strumenti di vigilanza e protezione passiva.