Folle tiro al bersaglio? Danneggiati dei lampioni artistici

Folle tiro al bersaglio? Grosse pietre sono state scagliate contro i vetri dei lampioni artistici in stile Liberty che fanno da contorno al monumentale complesso dell'ex Badia di via Mariano Stabile nel centro storico di Canicattì. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Nottetempo ignoti sono tornati di nuovo alla carica scagliando grosse pietre contro i vetri dei corpi illuminanti che costeggiano il perimetro dell'edificio al quale si accede da via Duca degli Abruzzi e via Mariano Stabile.

