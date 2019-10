Trasloco della biblioteca comunale, ecco l'avviso per affidare il servizio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Avviso pubblico affidamento servizio movimentazione, trasporto e trasloco di materiale librario e documentale della Biblioteca Comunale dall’attuale sede di Palazzo Stella, in Via Cavallotti n 9, Canicattì, al Centro Culturale San Domenico sito in Piazza Dante s.n. Canicattì. Scadenza presentazione offerta entro e non oltre le 12 di lunedì 4 novembre.

L’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Angelo Cuva, informa che è stato pubblicato l’avviso di affidamento per i servizi indispensabili al trasferimento della biblioteca comunale da Palazzo Stella al Centro Culturale di Canicattì.

Il valore dell’affidamento e importo a base d’asta è stimato pari o inferiore a €.3.500,00 compresa IVA.

Il trasloco dei circa 23.000 volumi di materiale librario, multimediale, documentale e del fondo librario di interesse storico di circa 1030 volumi dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio.

Per ulteriori dettagli consultare la specifica pagina del sito istituzionale collegandosi al link http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4456