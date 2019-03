Tentato furto con spaccata in un negozio, malviventi incappucciati in fuga

Fallito un furto "con spaccata" in viale Regione Margherita a Canicattì. Alle 2,30 circa, della notte fra lunedì e martedì, due utilitarie - una Fiat Panda e una Fiat Punto - hanno sfondato la porta d'accesso del negozio Liu Jo. I mezzi rubati di recente sono stati usati come "ariete" per penetrare all'interno dell'attività commerciale. Il colpo, nonostante i più tentativi, non è però andato a segno.

Nelle immagini della videosorveglianza si vedono in maniera distinta alcune persone incappucciate che prima di darsi alla definitiva fuga hanno - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - tentato di portare via la merce dagli scaffali e dall'esposizione. Sul posto sono subito giunte alcune guardie giurate di un istituto di vigilanza che hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine non prima di aver messo in fuga i mancati ladri.