Via ai lavori sul "Bordonaro", ecco come cambierà il traffico

Via ai lavori di sistemazione dello stadio "Bordonaro", via Milano sarà chiusa al traffico. A disporlo è un'ordinanza del sindaco Ettore Di Ventura per la giornata di domani, 13 febbraio, impone la chiusura della strada ma anche l’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati.

Il divieto partirà dalle ore 9:00 e fino alla conclusione dei lavori prevista per le ore 12 circa.