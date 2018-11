Torna a circolare anche l'ecstasy, arrestato un diciannovenne

E' stato trovato in possesso di 50 grammi di "Mdma": sosta stupefacente più comunemente nota come ecstasy. Ha 19 anni il canicattinese che è stato arrestato, dai carabinieri della compagnia cittadina, nelle ultime ore. A quanto pare, il giovane è incappato in un posto di controllo e, notando un certo nervosismo, i militari dell'Arma lo hanno sottoposto a perquisizione. Ed è proprio durante questa verifica che è saltata fuori la "roba" che era nascosta in un bagaglio.

Non è chiaro se il giovane fosse in partenza o in arrivo. Di fatto, per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è stato arrestato. Appare, inoltre, verosimile che quei 50 grammi di ecstasy avrebbero potuto essere spacciati in occasione della movida. Chi pensava, dunque, che la "droga della festa" - almeno nell'Agrigentino - fosse sparita dalla circolazione si sbagliava di grosso.