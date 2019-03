Va in escandescenze e rompe una bottiglia in testa ad un 25enne: il giovane è in ospedale

Avrebbe dato una bottigliata in testa ad un venticinquenne che si trovava, assieme ad alcuni amici, nei pressi di un bar della centralissima piazza IV Novembre. Poi, avrebbe anche aggredito fisicamente il titolare di un esercizio commerciale. Scene da "Far West" quelle che si sono registrate nel pomeriggio di oggi a Canicattì. Subito, in una manciata di minuti, è intervenuta la polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato di Canicattì sono riusciti a bloccare il cinquantenne romeno che avrebbe agito - per motivi che ancora non risultano essere chiari - in forte stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, questo pomeriggio, sarebbe andato in escandescenze e - per motivi, appunto, ancora in corso d'accertamento da parte della polizia - avrebbe rotto una bottiglia in testa ad un venticinquenne.

Sia il cinquantenne romeno che il venticinquenne ferito alla testa sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Il ragazzo è stato medicato e viene tenuto sotto osservazione. Indagini in corso da parte degli investigatori del locale commissariato per delineare l'accaduto. Strettissimo riserbo degli inquirenti.