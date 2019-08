Progetto pronto: ad ottobre iniziano i lavori di riqualificazione del Carlotta Bordonaro

A partire da ottobre prenderanno il via i lavori di riqualificazione dello stadio Carlotta Bordonaro di Canicattì. Per la prima tranche di interventi sono a disposizione poco meno di 500 mila euro: 130 mila da un finanziamento che il Comune ha ottenuto dal ministero e i restanti 350 mila euro dalla Cassa depositi e prestiti. "In questi mesi abbiamo lavorato ad un progetto di riqualificazione dello stadio che, adesso, è esecutivo - ha detto, al quotidiano La Sicilia, il sindaco di Canicattì: Ettore Di Ventura - . Ci siamo accorti che avevamo dei mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti e le somme non erano state tutte spese, per un totale di 350 mila euro di cui chiederemo l'erogazione. Vogliamo farci trovare pronti per la prossima stagione e per questo abbiamo velocizzato l'iter".