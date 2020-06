Refezione scolastica, completato l'iter per il rimborso delle somme anticipate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Refezione scolastica anno 2019/2020: AVVISO famiglie alunni scuola infanzia v.Trieste (La Carrubba e Petrella).

Informiamo i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia di v.Trieste, La Carrubba e Petrella, che hanno pagato la quota di compartecipazione per il servizio di refezione scolastica anno 2019/2020, che è stato completato l’iter per il rimborso delle somme già versate.

L’importo sarà accreditato nei prossimi giorni.

A causa della sopravvenuta emergenza Covid 19, e di tutte le conseguenze che ne sono seguite, il servizio di refezione non è potuto partire.

“Nell’attesa di nuove disposizioni ministeriali e delle successive evoluzioni che interesseranno il prossimo anno scolastico, informiamo che l’Amministrazione comunale è pronta ad adottare i provvedimenti utili all’avvio del servizio di refezione scolastica” L’assessore alla Cultura e P.I., Angelo Cuva.