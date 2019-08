La città è invasa dai rifiuti, oggi incontro con le ditte

Rifiuti, non accenna a normalizzarsi la situazione a Canicattì. Come racconta il Giornale di Sicilia in edicola oggi, sia in città che, soprattutto, nelle periferie, i sacchetti di spazzatura abbandonati sarebbero numerosi. Le ditte di igiene ambientale non riuscirebbero ad oggi a far fronte alla raccolta di tutta la spazzatura conferita e abbandonata per strada, creando innumerevoli discariche abusive nonostante gli intevrventi di bonifica straordinaria.

Stamattina è previsto un incontro tra ditte ed amministrazione comunale per cercare una soluzione all'attuale situazione.