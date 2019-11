Rifacimento segnaletica orizzontale, chiuse al traffico due vie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

28 e 29 novembre 2019: via On.Giglia (tratto compreso tra rotatoria di via Calvi e via Mons.Ficarra) chiusa al transito veicolare per rifacimento segnaletica stradale orizzontale.

Informiamo che, per consentire l'esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, il tratto di via On. Giglia compreso tra rotatoria di via Calvi e via Mons.Ficarra sarà chiuso al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia dalle 7,00 al pomeriggio del 28 e 29 novembre c.a.