Sequestrano e rapinano in villa una coppia di anziani: la donna finisce in ospedale

Li hanno attesi, nascosti verosimilmente fra gli anfratti della campagna, fino a quando non sono rientrati in casa. Mentre l'anziano apriva il cancello è stato puntato, con un coltello, alle spalle: marito e moglie - lui di 78 anni e lei di 75 anni - sono stati costretti ad aprire la porta dell'abitazione. Erano in due, con il volto coperto, i giovani che - ieri sera, sul tardi, - hanno messo a segno una violenta rapina in contrada Rinazzi a Canicattì. La donna, stranottata, forse anche malmenata, è poi finita al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo": non è in gravi condizioni, ma è - forse anche inevitabilmente - in stato di forte choc.

La coppia di pensionati è stata minacciata, pesantemente, e stranottata affinché indicassero la cassaforte. Cassaforte che i due criminali non sono però riusciti a trovare. E dopo aver urlato e minacciato, i rapinatori - armati di coltello - hanno arraffato tutto quello che hanno trovato in casa: un paio di telefonini, poche centinaia di euro e degli orologi. Sono dunque scappati, facendo perdere ogni loro traccia. Ma prima di lasciare la villetta, i criminali - con l'obiettivo di giocare d'anticipo rispetto alle forze dell'ordine - hanno rinchiuso a chiave i due anziani all'interno del bagno. In questo modo, hanno - di fatto - evitato che chiedessero immediatamente aiuto.

Quando l'allarme è stato lanciato, in contrada Rinazzi si sono precipitati i poliziotti del commissariato cittadino. Agenti che hanno liberato la coppia di pensionati, facilitato i soccorsi della settantacinquenne verso l'ospedale, e avviato rastrellamenti e indagini. Le bocche dei poliziotti sono rigorosamente cucite, non lasciano trapelare neanche la più piccola indiscrezione. Sono ore di ricerca e attività investigativa frenetiche però.